İSTANBUL-TAKSİM'DE LAPA LAPA KAR YAĞDI
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İSTANBUL'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gece saatleri itibarıyla tüm İstanbul'u etkisi altına aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan kar uyarılarının ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde tüm İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. TEM Otoyolu Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolunda lapa lapa kar yağdı.
KAR YAĞIŞI TAKSİM'DE DE ETKİLİ OLDUKar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri de Taksim Meydanı oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü meydanda bulunan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel