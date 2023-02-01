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İSTANBUL-TAKSİM'DE LAPA LAPA KAR YAĞDI

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İSTANBUL-TAKSİM'DE LAPA LAPA KAR YAĞDI

İSTANBUL'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gece saatleri itibarıyla tüm İstanbul'u etkisi altına aldı.

İSTANBUL'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gece saatleri itibarıyla tüm İstanbul'u etkisi altına aldı. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de Taksim Meydanı oldu. Kar yağışını gören vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan kar uyarılarının ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde tüm İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. TEM Otoyolu Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolunda lapa lapa kar yağdı.

KAR YAĞIŞI TAKSİM'DE DE ETKİLİ OLDUKar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri de Taksim Meydanı oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü meydanda bulunan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Taksim Güncel Haberler

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