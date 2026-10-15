Ayazağa'da sel nedeniyle halı sahada mahsur kalan çocukları spor hocası sırtında taşıdı

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İstanbul son 85 yılın en yoğun ve en şiddetli yağış rekorlarından biriyle karşı karşıya kaldı. Dün kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelen sel dolayısıyla 4 kişi yaşamını yitirdi.

AYAZAĞA SELDEN EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGELERDEN OLDU

İstanbul'da selden en çok etkilenen Sarıyer Ayazağa'da evleri su bastı, yoldaki taşıtlar suya kapılarak sürüklendi. Bölgedeki vatandaşlar yağmurun hızla sele dönüştüğünü aktarırken günün ağarmasıyla ortaya çıkan görüntü selin şiddetini gözler önüne serdi. Zemin katta bulunan iş yerleri ve evlerde ağır hasar oluşurken, araçların ise selle birlikte sürüklenerek birbiri üstüne bindiği görüldü. Havanın aydınlanmasıyla iş yerlerini sel basan esnaf dükkanlarındaki sağlam kalan eşya ve ürünleri kurtarmak için çaba harcarken selde sürüklenen ve hasar alan araçları başında bekleyişi kameraya yansıdı.

SPOR HOCASI ÇOCUKLARI SIRTINDA TAŞIDI

Ev eşyaları ve sokaktan suya kapılanların yanı sıra araçların da selle birlikte orada bulunan bir halı sahanın içine dolduğu görüldü. Selin şiddetlenmesinden hemen önce aynı halı sahada bulunan çocukların spor hocasının sırtında sahadan çıkarıldığı anlar ise vatandaşların kameralarına yansıdı. Çocukların halı sahada bulunduğu sırada şiddetlenen yağmur nedeniyle tesise sığındığı, tesiste mahsur kalan çocukların daha sonra hocaları tarafından sırta alınarak sahadan çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA