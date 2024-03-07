İstanbul Sanayi Odası, endüstriyel tasarım sektörünü destekliyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) bünyesinde endüstriyel tasarım sektörüne kapılarını açan İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi (İSO ETP), sanayicilerle endüstriyel tasarımcıları bir araya getirdi.

İSO ETP açıklamasına göre, İSO Odakule'de düzenlenen "Sanayide Endüstriyel Tasarımın Gücü" ekinliğinde sanayi temsilcilerine ve endüstriyel tasarım sektöründen birçok önemli uzmana ev sahipliği yapıldı.

Etkinliğin sabah oturumunda, endüstriyel tasarımın Türkiye'deki potansiyeline ilişkin saha çalışmalarına dayanan bulguları içeren İstanbul Tasarım Raporu kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı.

Dünya Tasarım Örgütü Avrupa Bölgesi Danışmanı, Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği Başkanı ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkan Yardımcısı Sertaç Ersayın tarafından "Endüstriyel Tasarımın Gücü ile Global Pazarda Katma Değer Yaratmak" adlı sunum gerçekleştirildi.

Ayrıca etkinlik kapsamında, gazeteci ve ekonomi yazarı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde "Sanayide Endüstriyel Tasarımın Gücünü Kullanmak" isimli panel düzenlendi.

Türkiye sanayisinin geleceğinin şekillendirilmesine katkıda bulunması amacıyla düzenlenen panelde, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülname Turan, Aniva Ev Ürünleri AŞ Genel Müdürü ve İF Tasarım Ödülü Sahibi Aynur Ayhan, Hidromek AŞ Tasarım Stüdyosu Müdürü Hakan Telışık konuşmacı olarak yer aldı.

Yeni iş fikirleri tartışıldı

"Sanayide Endüstriyel Tasarımın Gücü" etkinliğinin öğleden sonraki oturumunda ise sanayiciler ve endüstriyel tasarım sektör paydaşları, yeni iş fikirlerini ele almak ve işbirliklerini geliştirmek için bir araya geldi.

Kısa ikili görüşmeler şeklinde gerçekleşen işbirliği görüşmelerinde sanayiciler ve tasarımcılar yeni iş fikirlerini tartışırken, var olan iş ağlarını da geliştirme olanağı buldu.

İSO ETP'nin sanayicilerin ve endüstriyel tasarımcıların hizmetine sunduğu çevrim içi eşleşme altyapısı sayesinde, etkinlik süresince gerçekleşen işbirliği görüşmelerinin etkinlik sonrasında da sürdürülebileceği belirtildi.