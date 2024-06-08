Üye Girişi
Haberler

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Hakkari'de Ziyaretlerde Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyet, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Bahçıvan, bölgenin huzur ortamına kavuşmuş olmasını önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyet, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Hakkari'deki programları kapsamında Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasını (YÜTSO) ziyaret eden Bahçıvan ve beraberindekiler, oda başkanı Salih Özdemir ve yönetim kurulu üyelerince karşılandı.

Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden, yürütülen çalışmalar ve ilçe hakkında bilgi alan Bahçıvan, daha sonra DEMETER Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifinde düzenlenen programa katıldı.

Erdal Bahçıvan, burada yaptığı açıklamada Şırnak'taki programlarının ardından Hakkari'ye ve Yüksekova'ya geldiklerini söyledi.

Kendileri için her noktası değerli izlenimler oluşturan, gelecek adına umut veren bir program olduğunu belirten Bahçıvan, şöyle konuştu:

"Bizim için en önemli nokta bölgenin bir huzur ortamına kavuşmuş olması. Bu konuda emeği geçen, katkı sunan herkese, bölge halkına ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Bölgenin elde ettiği huzuru pozitif yönde geliştirmesi ve bu bölgenin fırsatlarının başka alanlara kaydırılması bir anlam ve değer ifade edecek. Seyahatimiz de hem buna şahit olmak hem de bölgenin geleceğine dönük gelişmeleri yerinde görmek adına iyi bir örnek teşkil edecek diye umuyorum. Hem aramızdaki sanayici arkadaşlarımız hem de bizimle beraber olan medya mensupları burada elde ettikleri değerli görüş ve fikirleri başka alanlarda kullanarak bu konunun pozitif anlamda yayılması noktasındaki görevlerini yapacaklar diye düşünüyorum."

Yüksekova Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Salih Özdemir ise "Türkiye'nin en büyük kuruluşu olan İstanbul Sanayi Odası'nı misafir ediyoruz. Bu ziyaret bize heyecan verdi, çünkü Yüksekova gelecek vadediyor. Önümüzdeki süreçte Organize Sanayi Bölgemiz açılacak. İş insanlarını buraya çekmeye çalışıyoruz. Gelen misafirlerimizle istişarelerde bulunduk. İstanbul Sanayi Odası heyetine teşekkür ederim." dedi.

Programa Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası İstanbul Sanayi Odası Erdal Bahçıvan Yüksekova Hakkari Ekonomi Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Bakmadan Geçme

''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title