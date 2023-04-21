İSTANBUL-MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR'DAN MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KABRİNE BAYRAM ZİYARETİ

MİLLİ YOL Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve beraberindeki partililer, Tacettin Dergahı Sultan Camisi'nde kıldıkları bayram namazı sonrası, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Bayram namazı için Tacettin Dergahı Sultan Camisi'ne gelen Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır ve partililer, Mart 2009'da helikopter kazası sonucu beraberinde 5 kişi ile hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Yazıcıoğlu'nun kabri başında edilen duaların ardından Çayır ve partililer vatandaşlarla bayramlaştı.

'14 MAYIS SEÇİMLERİNİN BAYRAM HAVASINDA GEÇMESİNİ DİLİYORUM'

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Remzi Çayır, Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı kutladıklarını belirterek, 'Mazlumlar ve zor durumda bulunan farklı coğrafyalarda zulüm gören, savaş durumunda olan bütün topluluklara ve insanlığa inşallah bayram barış, huzur, dirlik, gelecek bir umut getirsin. Biz Türkiye olarak gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Bayram bu zorlukların azalmasına vesile olsun. Çocuklarımızın gelecekte daha mutlu ve huzurlu olabilmeleri için elbette ki alacağımız dersler var, yapacak işlerimiz var. Türkiye olarak geçmişten ders alarak yolumuza devam edersek geleceğimiz güzel olur. 14 Mayıs seçimlerinin de bayram havasında geçmesini diliyorum. Kavgalar farklılıklarımızın sonucu olamaz. Siyasiler ve bütün insanlar yüz yüze bakamayacak sözler sarfetmemelidir. Biz Muhsin başkanımızın arkadaşları olarak bu zorlukların ve gerçeklerin farkında olduğumuz için ortaya çıktık ve milletimize ses vermeye çalışıyoruz. Bu ses inşallah gerektiği gibi duyurulur ve değerlendirilirse gelecekte bir ışık ve umut doğacaktır. Ben buna inanıyorum' dedi.