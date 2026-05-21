Sahte konut ilanı operasyonu: 20 gözaltı

Güncelleme:
GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İstanbul merkezli 13 ilde sahte konut ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kamu kurumlarına ait konut projeleri izlenimi verecek şekilde sahte internet siteleri oluşturarak dolandırıcılık yapan zanlıların belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların oluşturdukları yöntemle mağdurların güvenini kazanarak 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı, 5 şüphelinin de cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, TOKİ Projesi adı altında internet siteleri kurarak 263 müştekinin maddi zarara uğratıldığının belirlenmesi üzerine yapılan finansal ve HTS analizlerinin incelenmesi neticesinde 20 şüpheli şahsın tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi yapıldığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda 5'i ceza infaz kurumunda bulunan toplam 20 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
