İstanbul Maratonu için yollar kapalı

İstanbul Maratonu nedeniyle 2 Kasım Pazar günü kent genelinde bazı yollar saat 03.00 ve 06.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, sürücüler için kapalı yollar ve alternatif güzergahları paylaştı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Maratonu kapsamında 02 Kasım 2025 Pazar günü bazı yolların program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilik açıklamasında kapanacak yolların saatlere göre belirlendiği ve sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların planlandığı belirtildi.

"Saat 03.00'ten itibaren kapatılacak yollar"

Güney Zincirlikuyu ayrımı

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası

Kuzey Ünalan – Ataşehir – Sabiha Gökçen ayrımları

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım

Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım

Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım

Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönü

Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılım tünel girişi

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak – Kuzey Çevreyolu bağlantısı

Alternatif yönlendirmeler:

Büyükdere – Balmumcu – Levent – Sarıyer yönü, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan – Ataşehir – Çamlıca istikameti, Beşiktaş, Esentepe ve Sarıyer yönlendirmeleri

"Saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar"

Rauf Orbay Caddesi (her iki yön ve bağlantıları)

Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı – Bakırköy arası ve bağlantılar)

Ankara, Alayköşkü, Alemdar, Divanyolu caddeleri ve bağlantıları

Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yön kapalı)

Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil)

Galata Köprüsü (iki yön kapalı)

Avrasya Tüneli (iki yön kapalı)

Havuzlu Kavşak alt geçidi ve bağlantıları

Sultanahmet Atmeydanı Caddesi

Alternatif yollar:

Atatürk Bulvarı, Balat Sahil yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni ve eski havalimanı caddeleri, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 Karayolu.

Kaynak: ANKA / Güncel
