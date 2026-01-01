Haberler

Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı 84,4 milyon yolcuya hizmet verdi

Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı 84,4 milyon yolcuya hizmet verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 2025 yılında hizmet verilen yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 5,07 artarak 84 milyon 406 bin 50 olduğunu açıkladı. Havalimanı, 549 bin 316 uçuş ile dünyanın en yoğun havacılık merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gökyüzünde lider, dünyada merkez; İstanbul Havalimanı. İstanbul Havalimanımız, 2025 yılında 549 bin 316 uçuş ve 84 milyon 406 bin 50 yolcu ile dünyanın en yoğun ve en stratejik havacılık merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha güçlü şekilde ortaya koydu. Bir önceki yıla göre yakalanan yüzde 5,07'lik yolcu artışı, Türkiye'nin havacılık alanındaki istikrarlı yükselişinin ve uzun vadeli vizyonunun en somut göstergelerinden biri oldu. İstanbul Havalimanımızla gökyüzündeki liderliğimizi her yıl daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
