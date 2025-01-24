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İstanbul Havalimanı yine rakiplerini solladı

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İstanbul Havalimanı, 2024 yılı raporuna göre geçen yıl günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmaya devam etti. Üst üste üçüncü yıl bu unvanı koruyan havalimanı, Türk Hava Yolları ile de önemli bir konumda bulunuyor.

İstanbul Havalimanı, geçen yıl günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak üst üste üçüncü yılda bu unvanını korudu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 2024 yılı "Avrupa Havacılığına Genel Bakış" raporunu açıkladı. Rapora göre, söz konusu dönemde bir önceki yıla göre uçuş sayısını yüzde 2 artıran İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 1401 uçuş gerçekleştirildi. Böylece İstanbul Havalimanı üst üste üçüncü yılı zirvede tamamladı.
En çok uçuşun gerçekleştiği havalimanları listesinde İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1336 seferle Amsterdam Schiphol, 1302 seferle de Londra Heathrow havalimanları izledi.

THY GÜNDE 1435 SEFER GERÇEKLEŞTİRDİ

Raporda, havayolu şirketlerinin uçuş rakamlarına da yer verildi. Buna göre, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2024'te günlük ortalama 1435 sefer gerçekleştirerek Avrupa'da üçüncü sırada yer aldı. Rapora göre, ülke bazlı olarak havalimanlarından gerçekleştirilen günlük ortalama 3 bin 140 uçuşla Türkiye, Avrupa'da en çok sefer gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasında 6'ncı sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı yine rakiplerini solladı
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıİrfan Fidan:

bir pet şişe suyun bir kahvenin Bir tost. Bir hamburger in fiyatını neden haber yapmaz. diger havaalanlariyla kiyaslamazsin... satılmış medya

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Haber YorumlarıAlkurt:

Atatürk Hava Limanı derhal faaliyete acilmalidir. İstanbul da çok büyük hava trafiği var.

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