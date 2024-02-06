İstanbul Emniyet Müdürlüğü, IŞİD'e bağlı terör örgütü şüphelilerini gözaltına aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü IŞİD'e bağlı Horasan Vilayeti'nin Türkiye yapılanmasıyla irtibatlı oldukları gerekçesiyle 15 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 10'unun tutuklandığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, terör örgütü IŞİD'e bağlı Horasan Vilayeti'nin Türkiye yapılanmasıyla irtibatlı olduğu belirlenen şahıslara operasyon düzenlediği bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

" İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalarda, DEAŞ -sözde- Horasan Vilayeti (İSKP) Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 20 şahsın yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli ve Yalova illerinde birer adres ile İstanbul'da sekiz ilçe olmak üzere toplam 23 adrese yönelik operasyon gerçekleştirilmiş, 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Operasyonun devamında iki şahıs ve 28.01.2024 tarihinde gerçekleştirilen Santa Maria Kilisesi saldırısı ile alakalı olarak yürütülen soruşturma kapsamında bir şahıs olmak üzere toplam üç şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen toplam 15 şüpheli şahıstan 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 10' u ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir."