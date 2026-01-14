Haberler

İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali'nde 2 yeni ünite kurulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali'nde verimliliğin minimum yüzde 40 artacağını açıkladı. 38 yıllık santrale ilave edilecek iki modern ünite ile yıllık 150 milyon dolarlık yakıt tasarrufu hedefleniyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gazdan elektrik üreten İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali'nde 9 üniteye ilave 2 modern ünitenin daha kurulmasıyla, verimliliğin minimum yüzde 40 artacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; doğal gazdan elektrik üreten İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali'nde 38 yıldır faaliyette olan 9 üniteye ilave olarak 2 modern ünite daha kurulacak. İlave edilecek yeni teknolojili üniteler sayesinde verimlilik minimum yüzde 40 artacak. 1350 megavat elektrik kurulu gücüne sahip olan santral, 1988 yılında üretime başladı. Aradan geçen 38 yılda teknolojisinin eskimesi ve veriminin düşmesi nedeniyle elektrik üretim maliyetlerinde artış meydana geldi. Bakım ve rehabilitasyon çalışmalarında ihtiyaç duyulan malzemelerin de daha zor tedarik edilmesi sebebiyle son teknoloji ünitelerin mevcut ünitelere ilave edilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Bu doğrultuda mevcut santral sahasına, ulusal şebeke bağlantı imkanlarını ve altyapısını da kullanmak suretiyle 800-900 megavat elektrik kurulu gücünde yeni ünitelerin yapılması kararlaştırıldı. 6'sı gaz, 3'ü buhar olarak çalışan 9 eski üniteye ek olarak, 1'i gaz 1'i de buhar olan verimi yüksek son teknoloji üniteler kurulacak.

YILLIK 150 MİLYON DOLARLIK YAKIT TASARRUFU SAĞLANACAK

2029 yılının sonlarında devreye girmesi planlanan ünitelerle mevcutta yüzde 45 olan verim, 17 puanlık artışla minimum yüzde 62'e çıkacak. Böylece, mevcut santrala göre daha az doğal gaz tüketimi ve birim elektrik üretim maliyetinde azalma meydana gelecek. Yıllık 150 milyon dolarlık yakıt tasarrufu sağlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
