İstanbul'da "Yürüyerek Gençleşiyoruz" etkinliği düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla İstanbul ile birlikte 81 ilde eş zamanlı "Yürüyerek Gençleşiyoruz" etkinliği düzenlendi.

Programın İstanbul ayağı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Çekmeköy'de bulunan Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek ve sağlıklı yaş almanın önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, büyükler açık havada bir araya geldi. Park içindeki yürüyüşün ardından, etkinlik kahvaltıyla devam etti.

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle, hareketli yaşamın yanı sıra kuşaklar arası dayanışmanın ve büyüklerin kurduğu güçlü bağların değeri vurgulandı.

"Sağlık içerisinde yaşayalım"

Etkinlikte konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Erhan Günay, yaş almış büyüklerle programda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Vali Davut Gül'ün selamlarını iletti.

İnsanın gençliğinde zamanı, enerjisi ve parası olduğunu ifade eden Günay, şöyle konuştu:

"Yaş ilerlediğinde, zaman ilerlediğinde bakıyorsunuz aslında yine enerjisi var. Biraz daha yaş aldığında insanlar bu sefer zamanı var fakat enerjisi olmuyor. Aslında bu büyük bir tecrübe. Yaşlılarımız bu noktaya gelinceye kadar büyük bir tecrübe kazanıyor. Şu tecrübenizle aslında biraz da size yakın bir kuşak olarak söylüyorum bunu, keşke bu tecrübemiz daha başında olsaydı. Bir 10 sene önce olsaydı bu tecrübemiz 'Şu hayatta neler yapardık?' diyoruz. Ama hiç problem değil, biz elimizden geldiğince bu hayatı en güzel şekilde yaşamaya ve üzerimize düşen her şeyi, vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmeye çalışarak bu hayatı yaşadık, bu noktaya kadar geldik. Bu saatten sonra 'Allah sağlıklı ömürler versin hepimize.' diyoruz. Sağlık içerisinde yaşayalım."

Aile ve Sosyal Hizmetlerden sorumlu vali yardımcısı olarak görev yaptığını dile getiren Günay, "Müdürlüğümüz olarak yaşlı bakım merkezlerimizle, evde bakım hizmetlerimizle sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Onun dışında yaşadığınız sorunlarla ilgili olarak da her zaman yanınızdayız, biz de size destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da etkinliğin önemine değinerek, şunları söyledi:

"Bugün kıymetli Bakanımızın önderliğinde 81 ilde eş zamanlı bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Biz de Çekmeköy'de kıymetli büyüklerimizle spor ve gençleşme üzerine güzel bir etkinlik yaptık. Bu vesileyle büyüklerimizi saygıyla anıyoruz. Onların hayat tecrübelerini, onların kıymetli nasihatlarını almak istiyoruz. Bu anlamda bir de çok kıymetli bir gün. Yaş almışlık, hayattaki tecrübe, hayatın içindeki yaşanmışlıkların bir sonraki nesle aktarılması çok kıymetli bir süreç. Bu noktada ben gençlerimizin bu tecrübeyi almalarını isterim."

"Bu yaşın güzelliğini dakika dakika yaşamak istiyorum"

Yürüyüşe katılan 85 yaşındaki Zehra Ünsel, etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Sağlıklı yaşamanın önemini vurgulayan Ünsel, şunları kaydetti:

"Ben zaten hemşireyim. Mutluyuz, sağlıklıyız. Allah'ımıza, devletimize, imkanlarımıza, ailemize, vatanımıza her şey için şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. Buraya gelmek bir ayrıcalık. Pozitifim, hoş görülüyüm. Etkinliklere çok katılıyorum. Kendimi tamamıyla adapte ediyorum. Bu yaşın güzelliğini dakika dakika yaşamak istiyorum. Bu saatten sonra anı yaşamaktan ziyade geçmişle beraber birleştirerek bu güzelliği yaşamak istiyorum. Gençlerden şikayetim hiçbir zaman olmadı. Olmaz da. Sadece istediğim bir saygı. Sevgi demiyorum bakın. Sevgi içten gelir. Biraz daha sevmeyi bilmeliler diye düşünüyorum."

86 yaşındaki Rıfat Serin de geçmişte öğretmen ve profesyonel kaleci olduğunu belirterek, "Bütün dünya yaşlılarına sağlık sıhhat, afiyetler diliyorum. Spor hala yapıyorum. Kupam var masa tenisinde. İstanbul'da masa tenisinde 5 kişiyi eledim. Gençlere tavsiyem, bol bol spor yapmaları lazım. Kendilerine bakmaları lazım. Yaşantılarına dikkat etmelerim lazım." diye konuştu.

Etkinliğe, Çekmeköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA