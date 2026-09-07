İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye denetimi yapıldı

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ilde eş zamanlı fiyat etiketi ile ürün güvenliği denetimi gerçekleştirdi. İstanbul'da Cumartesi gününden itibaren yapılan denetimlerinde 885 kırtasiye ve perakende satış noktası denetlenerek 251 üründe reyon fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyuşmazlık tespit edildi. Fiyat etiketindeki aykırılıklar sebebiyle ilgili işletmelere toplam 997 bin 223 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, okulların açılmasına kısa süre kala çocukların kullandığı kırtasiye ve okul ürünlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini artırdı. İstanbul'da 39 ilçede denetim gerçekleştirildi. Tüketicilerin korunması ve öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yapıldı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Şişli'deki kırtasiyeleri de denetleyerek ürünlerin mevzuata uyup uymadığını tek tek kontrol etti. Kırtasiyelerdeki oyun hamuru ve kimyasallarından da numune alındı.

'İSTANBUL'DA SON BİR AYDA 885 KIRTASİYE DENETLEDİK'

Denetimler kapsamında açıklama yapan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak için gerek Tüketici Koruma Kanunu, gerekse Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 7/24 diyebileceğim şekilde günün her saatinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 5 Ağustos'tan itibaren de yaklaşan 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrencilerimizin hem güvenli ürünlerle eğitimlerini devam ettirmeleri hem de velilerimizin de ekonomik olarak daha sağlıklı alabilecekleri kırtasiye ürünleriyle ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Biz İstanbul'da 5 Ağustos'tan itibaren 885 kırtasiye ürünü satan işletmeyi denetledik. Bu 885 işletmede yaklaşık 106 bin 901 ürünü hem fiyat etiketi açısından hem haksız fiyat açısından hem de ürün güvenliği açısından denetledik. Bu denetimlerimiz neticesinde yaklaşık 251 ürünün etiketle kasa arasındaki fiyatların uyuşmadığını gördük ve bunlara 997 bin 223 lira tutarında idari yaptırım uyguladık" dedi.

İsmail Menteşe, "Yine bu denetimlerin içerisinde 24 bin 378 üründe de fiyatlarını yüksek bulduk. Bunları da şu an alım ve satış fiyatlarını inceliyoruz, faturalarını istedik. Neticelendiğinde de Bakanlığımız bu konuda kamuoyuna duyuru yapacaktır" diye konuştu.

'İŞLETMELERİN GEÇEN SENEYE GÖRE FİYAT ETİKETİNE UYUMU YÜZDE 85 ARTTI'

Menteşe, "Biz 2025 ve 2026 yılı aralığında işletmelerimizin fiyat etiketine uyum oranının ciddi oranda yükseldiğini gördük. Yani geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 85'lik bir iyileşme var fiyat etiketi açısından. Ürünün menşeinden tutun da fiyat değişim tarihine kadar Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne uyumlulukta ciddi bir artış gördük. Bu bizim açımızdan da vatandaşlarımız açısından da sevindirici. Yine önemli noktalarımızdan birisi; Bakanlığımızın güvensiz ürüne sıfır tolerans mottosuyla başlattığı çalışmalar sonucunda, 2011 yılında yüzde 50 olan güvensiz ürün oranı bu yıl itibariyle yüzde 1'in altına düşmüştür. Yani bu konuda Bakanlığımız gerek mevzuat açısından gerekse denetimler açısından piyasayı sıkı bir denetime tabi tutmuştur. Bundan sonra da hem öğrencilerimiz için hem de velilerimiz için hem de vatandaşlarımız için bu denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yine bu kapsamda işletmelerimizin mevzuata uyumunu kolaylaştırmak anlamında da 419 işletmeye Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında destek verdik. Mevzuata uyumu sağlamak için eğitim verdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı