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İstanbul'da Yaşam Maliyeti Yükseliyor

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İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) son raporuna göre, kentte 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,69, bir önceki yıla göre ise yüzde 83,61 oranında artarak 61 bin 523 liraya yükseldi.

(İSTANBUL) - İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) son raporuna göre, kentte 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,69, bir önceki yıla göre ise yüzde 83,61 oranında artarak 61 bin 523 liraya yükseldi. İPA Başkanı Buğra Gökçe, "Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı halkın yaşamını güçleştiriyor, yoksulluk derinleşiyor. Bu yüzden vatandaşlar daha az sebze, meyve tüketiyor, İstanbul'da yaşayan her 10 kişiden biri gece yatağa aç giriyor" dedi.

İPA, İstanbul'da Yaşam Maliyeti - Mayıs 2024 raporunu yayınladı. Rapora göre, kentte yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,69, bir önceki yıla göre ise yüzde 83,61 oranında arttı. Mayıs ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2.189 lira artarak 61 bin 523 lira oldu. Rapora göre, en çarpıcı fiyat artışlarından biri olarak görülen mercimeğin fiyatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,54 arttı.

Gökçe:  İstanbul'da yaşayan her 10 kişiden biri gece yatağa aç giriyor

İPA Başkanı Buğra Gökçe, son enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonun TÜİK'e göre yüzde 75,45, ENAG'a göre yüzde 120,66, İTO'ya göre de yüzde 82,2 olduğunu anımsatan Gökçe, "Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı halkın yaşamını güçleştiriyor, yoksulluk derinleşiyor. Bu yüzden vatandaşlarımız daha az sebze, meyve tüketiyor, ne yazık ki İstanbul'da yaşayan her 10 kişiden biri gece yatağa aç giriyor" dedi. Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile 1998 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Gökçe, Türkiye'nin, Arjantin ve Suriye'nin ardından dünyada enflasyon oranının en yüksek olduğu 3'üncü ülke olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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