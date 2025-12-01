Haberler

İstanbul'da Yağışla Birleşen Trafik Yoğunluğu Yüzde 78'e Ulaştı

Güncelleme:
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 78'e kadar yükseldi. Sürücüler, özellikle Maltepe ve Cevizlibağ D-100'de zor anlar yaşadı. Yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 76 olarak ölçüldü.

İSTANBUL - İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yağışla da birleşince saat 08.00 itibariyla yüzde 78'e kadar çıktı. Saat 09.00 itibariyla yoğunluk yüzde 76 olarak kayıtlara geçti. Araçlar trafikte ilerlemekte zorlanırken trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Maltepe D-100 ve Topkapı Cevizlibağ D-100'de yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu haftanın ilk iş gününde saat 08.00 itibariyla trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar çıktı. Saatler geçmesine rağmen yoğunluk saat 09.00'da ise yüzde 76 olarak ölçüldü. Maltepe D-100'de Edirme ve Ankara istikametinde trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Cevizlibağ D-100'de ise hem Ankara hem Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 09.30 itibariyla ise kentte trafik yoğunluğu yüzde 71'e geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
