İstanbul'da Yağışla Birleşen Trafik Yoğunluğu Yüzde 78'e Ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu haftanın ilk iş gününde saat 08.00 itibariyla trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar çıktı. Saatler geçmesine rağmen yoğunluk saat 09.00'da ise yüzde 76 olarak ölçüldü. Maltepe D-100'de Edirme ve Ankara istikametinde trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Cevizlibağ D-100'de ise hem Ankara hem Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 09.30 itibariyla ise kentte trafik yoğunluğu yüzde 71'e geriledi.