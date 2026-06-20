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İstanbul'da vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'na destek için meydanlara akın etti

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İstanbul'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için sabah namazı sonrası meydanlara akın etti. Belediyelerin dev ekranlar kurduğu alanlarda çorba, çay ve simit ikramı yapılırken, vatandaşlar Türk bayrakları ve ay-yıldızlı formalarla takıma destek verdi.

İstanbul'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için meydanlara akın etti.

Ay-yıldızlı formalarını giyen çok sayıda vatandaş, sabah namazı sonrası ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda kurulan dev ekranların karşısında yerini aldı.

Sabahın erken saatlerinde evinden çıkan vatandaşlar, belediyelerin kendileri için özel hazırladığı platformlara gelerek maçın saatini beklemeye başladı.

Belediyelerin çorba, çay ve simit gibi ikramlarda bulunduğu alanları dolduran vatandaşların bazılarının yüzlerini kırmızı-beyaza boyadığı görüldü.

Esenler Belediyesinin 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlediği maç izleme etkinliğine katılanların arasında kadınların ağırlıkta olduğu dikkat çekti.

15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yer bulabilmek için bazı vatandaşlar gece saatlerinde alana gelip beklemeye başladı.

Belediye ekiplerinin çorba ikram ettiği alandakilere şapka hediye edildi.

Fatih Belediyesi İstanbul'un önemli tarihi yapılarından biri olan Yedikule Hisarı'nda kurduğu dev ekranlarda milli maçın heyecanına ortak oldu.

Maçı izlemeye gelenlere kırmızı tişört ve bayrak hediye edildi.

Zaman zaman anonslarda YKS hatırlatılması yapıldı

Turkcell, Dolmabahçe Park Alanı'nda kurduğu dev ekranda taraftarlara milli maç heyecanını yaşatırken, alanı dolduranlar yaptıkları tezahüratlarla takıma destek verdi.

Alana girişte taraftarlara Türk bayrakları hediye edildi ve kalabalık gruba zaman zaman Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hatırlatılarak yüksek ses için uyarı yapıldı.

Beykoz'da bulunan Mihrabat Korusu'nda ise vatandaşlar boğaz manzarası karşısında kahvelerini yudumlayarak milli maçı izledi.

Koruya çok sayıda ailenin çocuklarıyla geldiği görüldü.

Beyoğlu ilçesindeki Kasımpaşa'da börekçilerde kahvaltı için sıra bekleyen vatandaşlar cep telefonlarından maçı izledi.

Cami-i Kebir Mahallesi meydanında ise kahvelerde vatandaşlar çaylarını yudumlarken maçı izledi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
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