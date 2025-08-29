İstanbul'da Triatlon Şampiyonası Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

İstanbul'da hafta sonunda yapılacak "2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30-31 Ağustos'ta düzenlenecek "2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası" kapsamında bu 2 gün Beykoz ilçesi ve E-80 kara yolunda 04.30-19.00 saatlerinde Göksu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Atatürk Bulvarı (iki yönlü) ve bu bulvara çıkan tüm yollar, Ege Sokak (iki yönlü), Küçüksu Caddesi, Kandilli ile Küçüksu Caddesi kesişimi, Körfez Caddesi ile Barış Manço Caddesi kesişimi arasında kalan Körfez Caddesi ve Cuma Yolu Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca 31 Ağustos'ta kapatılacak Şile Yolu Kuzey (D-016 kara yolu), Kadıköy ayrımları TEM (E-80) katılımı, Şile Yolu Güney (D-016 kara yolu) Ankara ayrımları TEM (E-80) katılımı ve Mithatpaşa Caddesi Ankara ayrımı TEM (E-80) katılımı saat 11.30'dan sonra trafiğe açılacak.

Yine 30-31 Ağustos'ta 05.00-11.30 saatlerinde TEM Güney Maslak ayrımından itibaren FSM Köprüsü'nü takiben TEM Güney Sabiha Gökçen ayrımına kadar olan TEM Güney yol ve bu arada kalan TEM Güney yola bağlanan tüm yollar, TEM Otoyolu Güney Maslak yan yol katılımı, Baltalimanı'ndan gelen O-2 yan yol Cengiz Topel Caddesi TEM Güney ayrımından, Yeni Riva yolundan gelen ve Anadolu Hisarı istikametine devam eden yol Kavacık Köprüsü'ne gelmeden ve TEM Kuzey Kavacık yan yol Anadolu Hisarı ayrımı trafiğe kapatılacak.

Ayrıca 31 Ağustos'ta Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye bağlantı yolu TEM Güneyden TEM Kuzeye dönüş noktasından, Şile yolu TEM Güneye her iki istikametten dönüş noktasından, Çakmak katılım TEM Güneye dönüş noktasından ve Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye bağlantı yolundan gelip TEM Kuzeye dönüş noktası trafiğe kapalı olacak.

Yine 30-31 Ağustos'ta saat 04.30'dan etkinlik bitimine kadar Sarıyer ilçesi ve E-80 kara yolunda, Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinden TEM Güneye giden trafik akışı TEM istikametine kapatılarak, araçlar Beşiktaş istikametine yönlendirilecek.

Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu-Levent istikametinden TEM Güneye giden trafik akışı ise TEM istikametine kapatılarak, araçlar Sarıyer istikametine yönlendirilecek. Çilekli tesislerinden TEM Güneye giden akışta TEM istikametine araç trafiği verilmeyecek.

Alternatif güzergahlar

Açıklamada, etkinlik boyunca kullanılabilecek alternatif güzergahlara da yer verildi.

Buna göre, 30-31 Ağustos'ta 04.30-19.00 saatlerinde kapatılacak Beykoz ilçesi ve E-80 kara yolundaki güzergahlar için Mehmet Ali Birand Caddesi Kavacık istikameti, Küçüksu Caddesi Hekimbaşı Çiftlik Caddesi istikameti ve Üsküdar istikameti, Sadri Alışık Caddesi, Nişangah Caddesi ve Ömer Besim Caddesi istikameti kullanılabilecek.

Aynı günler 05.00-11.30 saatlerinde kapatılacak FSM ve bağlantı yolları için TEM Güneyden gelen araçlar Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Levent ve TEM Kuzey Maslak yan yola yönlendirilecek. Baltalimanı'ndan gelen O-2 yan yol Cengiz Topel Caddesi Etiler istikametine, Yeni Riva yolundan gelerek TEM Güney ve Anadolu Hisarı istikametine gitmek isteyen araçlar Kuzey FSM Köprü istikametine, TEM Kuzey yoldan gelip Anadolu Hisarı istikametine dönmek isteyenler ise FSM Köprüsü istikametine sevk edilecek.

Ayrıca 31 Ağustos'ta kapatılacak Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye bağlantı yolunu kullanacaklar TEM Kuzey ve Hekimbaşı istikametine, Şile yolundan gelen akış TEM Kuzey ve Ümraniye-Üsküdar istikametine, Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye bağlantı yolundan gelen araçlar ise TEM Kuzey yola yönlendirilecek.

Öte yandan, 30-31 Ağustos'ta saat 04.30'dan etkinlik bitimine kadar Sarıyer ilçesi ve E-80 kara yolunda kapatılacak noktalar için Büyükdere ve Uğur Mumcu caddeleri kullanılabilecek.