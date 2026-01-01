Haberler

İstanbul'da Terör Soruşturmalarında 2 Bin 452 Operasyon... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: 4 Bin 885 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Ocak 2025'ten bu yana düzenlenen terör operasyonlarında 4 bin 885 şüpheli tespit edildiğini açıkladı. Operasyonlar sırasında birçok silah ve büyük miktarda para ile altın ele geçirildi.

(İSTANBUL) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, il genelinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 Ocak 2025'ten bu yana 2 bin 452 operasyonel çalışma gerçekleştirildiğini, bu çalışmalar sonucunda 4 bin 885 şüphelinin tespit edilerek haklarında işlem yapıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmalarda, terör örgütü mensuplarının ve eylemlerinin deşifre edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, "soruşturmalar kapsamında yapılan operasyonlarda 1 uzun namlulu silah, 13 av/pompalı tüfek, 39 tabanca ve bin 377 fişek ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca 2 milyon 95 bin 106 TL, 439 bin 876 dolar, 248 bin 600 avro, 3 milyon 433 bin 54 TL değerinde altın ile 8 milyon TL değerinde Japon yeniye el konulduğu" kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Terör Suçları Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu" bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor