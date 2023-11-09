İstanbul'da Sanal Devriye Ekipleri Kişisel Bilgi Ticareti Yapan 14 Şüpheliyi Yakaladı

İstanbul'da sanal devriye ekipleri, sosyal medyada kişisel bilgileri satan 14 şüpheliyi tespit etti. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı ve 6 kişi tutuklandı.

İSTANBUL'da sanal devriye ekipleri, insanların kişisel bilgilerini belli bir ücret karşılığında sosyal medyada satan 14 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 14 şüpheliden 11'i yakalandı. Şüphelilerden 6'sı ise tutuklandı.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan sanal devriye ekipleri, Telegram uygulaması üzerinden bazı gruplarda kişilere ait kimlik, adres, iletişim, sağlık, eğitim, tapu gibi kişisel verilerin para karşılığında satıldığını belirledi. Bir süre grupları takip eden ekipler, tespit ettikleri 14 şüphelinin verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirdiklerini saptadı.

Sanal devriye ekipleri, çalışmalarını tamamladıktan sonra şüphelilerin kaldıkları belirlenen İstanbul merkez olmak üzere Burdur, Bursa, Giresun, Malatya, Antalya, Sakarya ve Ankara'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu belirlenirken firari 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden ise 2'si adli kontrolle serbest kalırken 6 kişi tutuklandı.