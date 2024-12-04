İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi
İstanbul'un Esenyurt ve Ümraniye gibi ilçelerinde toplam 46 kişi sahte içki nedeniyle hastanelere başvururken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Öte yandan sahte içki satanlara yönelik operasyonlarda ise toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.
TOPLAM 46 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi. Hastaneye gidenlerden 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.
SAHTE İÇKİ SATANLARA OPERASYON
Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor.