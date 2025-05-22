İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatınca Duraklarda Yoğunluk Oluştu

İstanbul 'da, özel halk otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. Özel halk otobüslerinin kontak kapatması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine duraklarda sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilerek, 3 bin 20 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurulmuştu. Özel halk otobüsleri bugün İstanbul'da kontak kapatırken, sabahın erken saatlerinde bazı duraklarda yoğunluk oluşmaya başladı.

TAKSİ KULLANDILAR

Esenler Kazım Karabekir durağında Aksaray istikametine otobüs bekleyenler, özel halk otobüslerinin kontak kapatması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine uzun süre durakta bekledi. Otobüslere binmekten umudunu kesenler ise taksi kullandı.

METROYA YÖNELDİLER

Uzunçayır'da da işe geç kalan vatandaşlar metro ve metrobüslere yöneldi. Duraklarda uzun kuyruklar oluştu. Durakta bekleyen Kamil Yurtseven, "Halk otobüsleri greve gitti. Bundan dolayı otobüs gelmiyor. Her gün Maltepe Fındıklı'ya gidiyorum buradan. Karşıdan geldim metrobüsle. Bekliyorum gelmedi. Sadece İETT otobüsleri geliyor. Bostancıya kadar mecbur metroyla gideceğim. Saat 06.10'da evden çıktım. Bu saatte normalde iş yerinde oluyordum" dedi.

İETT'DEN AÇIKLAMA

Özel halk otobüslerinin kontak kapatması üzerine İETT Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşu İETT, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci toplu ulaşım filosunu işletmektedir. İstanbul'da İETT tarafından; 3 bin 766 adedi İETT'nin kendi filosu, 3 bin 20 adedi ise Özel Halk Otobüsü filosunda olmak üzere toplam 6 bin 786 araç ile bir günde 64 bin sefer yapılmakta, 1 milyon 400 bin km yol kat edilerek, yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirilmektedir.

İstanbul'da 2020 yılı Aralık ayında, İstanbul Büyükşehir Meclisi kararıyla Özel Halk Otobüsleri için, 'Özel Taşımacılık İşletim Sistemi' (ÖTİS) devreye girmiştir.

Bu sistem ile; Özel Halk Otobüslerinin tüm işletme maliyetleri İBB tarafından karşılanmaya başlanmış, tüm Özel Halk Otobüsleri'nin teknolojik altyapısı İBB ve İETT tarafından yenilenmiş, yolcu başına değil, sefer ve kilometre başına garanti gelir modeli uygulanmaya başlanmış, araç yenilemeleri için de destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.

Sistemin devreye alındığı 2020 Aralık - 2025 Nisan döneminde, Özel Halk Otobüslerinden elde edilen yolculuk geliri 15,8 milyar TL olurken, İBB tarafından bu sürede yapılan toplam ödeme tutarı ise 35,3 milyar TL'ye ulaşmıştır. Böylece İBB tarafından, Özel Halk Otobüsleri için toplam 19,5 milyar TL tutarında ilave destek sağlanmıştır. Sadece 2024 yılında, araç yenilemeleri için 1 milyar 300 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT, tüm paydaşları ile uyum ve iş birliği ile çalışmalarını sürdürmektedir.

'BİR DİZİ ÖNLEM ALINDI'

Özel Halk Otobüsleri'nin hak ediş ödemeleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmektedir. Bu doğrultuda; Özel Halk Otobüsleri için 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren ödemeler tekrar planlanmış olup mevcut sistemin değiştirilmesi dahil tüm alternatif tedbirlerin oluşturulması konusunda planlar yapılmıştır.

İBB ve İETT tarafından sağlanan tüm bu iyileşme ve destekler ile sunulan ödeme planına rağmen, Özel Halk Otobüsleri tarafından yapılacağı duyurulan olası eyleme karşı, İstanbulluların minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayabilmek için İBB ve İETT tarafından gerekli ek seferler ve hat planlamaları gibi bir dizi önlem alınmıştır. İstanbulluların, 22 Mayıs Perşembe günü ulaşım planlamalarını yaparken mevcut duruma göre hareket etmelerini hatırlatır, gelişmelere ilişkin tüm bilgilendirmelerin, anlık olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT'nin resmi iletişim kanallarından düzenli olarak yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Cevizlibağ'da otobüs duraklarındaki yoğunluk havadan görüntülendi.