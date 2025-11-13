İstanbul'da özel günlerde metrobüsün güzergahının değiştirilmesi kararlaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığı spor, kutlama ve anma benzeri organizasyonlar sırasında metrobüslerin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmasına izin verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında yapıldı. Eyüpsultan Feshane Art İstanbul Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda 'Metrobüs Hattı Alternatif Güzergah' teklifi oylamaya sunuldu. İstanbul Maratonu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi spor organizasyonları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile benzeri kutlama veya anma organizasyonlarının yanı sıra köprü üzerinde yürütülen bakım, onarım, yenileme, iyileştirme faaliyetleri sebebiyle metrobüs güzergahı üzerinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve ilgili bağlantı yollarının tamamen veya kısmen trafiğe kapatıldığı durumlarda metrobüs seferlerindeki aksaklıkların yaşanmaması için o günlerde güzergahının değiştirilmesi teklif edildi. Metrobüslerin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan çevre yolunu kullanıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Büyükdere ve Barbaros Bulvarı'ndan geçerek Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu güzergahını kullanması, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise metrobüsün Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'ndan ayrılarak Barbaros Bulvarı ve Büyükdere'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanması, çevre yolunu kullanarak Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'na doğru geliş güzergahının kullanılması teklif edildi. Yapılan oylamada, belirtilen günlerde metrobüsün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzergahını kullanması oy birliğiyle kabul edildi.

RESMİ DÜZENLEME YAPILDI

Toplantıda konuşan İETT Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon, "Metrobüs hattının kurulduğu ilk günden bu yana, 1'inci köprünün kapandığı durumlarda kimi zaman milli bayramlar, kimi zaman uluslararası maratonlar nedeniyle hat kapanıyor ve fiili olarak başka bir güzergahta, 2'inci köprüyü kullanacak şekilde metrobüs hattı çalışıyor. Ama bugüne kadar bu konuda alınmış resmi bir düzenleme söz konusu değil. Buradaki bu eksikliği kapatmak için fiili olarak çalışmak zorunda kaldığı güzergahı takdirlerinize sunuyorum" dedi.