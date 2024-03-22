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İstanbul'da organize suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-17" operasyonunda, elebaşılığını cezaevindeki Ümit Değirmenci'nin yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu, Ümit Değirmenci'nin yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 kişinin yakalandığını bildirdi.

Şüphelilerin, kasten yaralama, uyuşturucu imal ve ticareti, nitelikli yağma, yasa dışı silah ticareti, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçları işlediklerinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar sonucu 23 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu, çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek, döviz ve Türk lirasına el konulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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