İstanbul'da Mevlit Kandili Programı

MEVLİT Kandili nedeniyle İstanbul'da camilerde mevlit okundu. Eyüpsultan Camii ve Taksim Camii'ne giden vatandaşlar, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edip yatsı namazı kıldı.

İstanbul'da, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Eyüpsultan Camii ve Taksim Camiide, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlit okunması ve duaların edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Yoğunluk oluştuğu Eyüpsultan Camii'nde vatandaşlar, cami avlusunda oturarak Kuran-ı Kerim okuyup dualar etti.