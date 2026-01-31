Haberler

Otomobilini tamir edeceğiz diyerek sahibini 2 milyon lira dolandırdılar

İstanbul'da bir kadın, lüks otomobilinin motoru değişecek denilerek dolandırıldı. İş yerinin eski bir motor taktığını fark eden kadın, dolandırıcılarla 6 ay uğraştı. Polis operasyonuyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,İSTANBUL'da lüks otomobilinin motor değişimini yapacaklarını söyleyerek 2 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen ikisi kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yeni motor takacaklarını söyleyerek anlaştıkları otomobile eski bir motor taktıkları, durumu farkeden kişiyi 6 ay boyunca oyaladıkları belirtildi.

İstanbul'da Yasemin H.K. lüks otomobili arızalanınca gittiği tamircide dolandırıldı. Otomobilin motorunun değişmesi gerektiğini söyleyen iş yeri çalışanlarına inanan Yasemin H.K. 'Sandık motor' olarak bilinen yeni bir motor için anlaştı. Otomobilini iki ay sonra teslim alan Yasemin H.K. yola çıktıktan kısa süre sonra aynı arıza tekrar etti. Yapılan incelemede iş yerinin yeni bir motor yerine eski hurda bir motor taktığı ortaya çıktı. Bunun üzerine parasını geri isteyen Yasemin H.K. iş yeri tarafından ustamız işten ayrıldı denilerek yaklaşık 6 ay boyunca oyalandı.

İŞ YERİNE BASKIN

Bunun üzerine polise giden Yasemin H.K.'nın şikayeti üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yasemin H.K. aylarca otomobilin tamir edilmediğini, zararının 2 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi. Polis yaptığı baskında iş yeri sahibi Y.K.(51), işyeri müdürü A.A.D.(27), işyeri ustası K.T.'nin aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K., A.A.D. ve K.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
