İstanbul'da kaçak oto parçaları ve çalıntı araçlar ele geçirildi

İstanbul'da 110 milyon avro değerinde 2 çalıntı otomobil ve yurtdışından kaçak yollarla getirilmiş oto yedek parçalarının ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi görevlileri, yurtdışından yasa dışı yollarla getirilmiş ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Kadıköy ve Beykoz'da bulunan iş yeri ve depolara, 19 Aralık ve 3 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 110 milyon avro olan 2 kaçak lüks araç, 51 araç tamponu, 27 araç kaputu, 61 far, 96 stop lambası, 36 çamurluk, 20 amortisör, 78 araç kapısı ve 118 çeşitli oto yedek parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.