İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
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Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.
"28-29 EKİM'DE ÜCRETSİZ OLACAK"
İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerini kullandı.
KARTLARIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ GEREK
Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi.
Kaynak: AA / Güncel