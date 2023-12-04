Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 81 olarak ölçüldü

Son Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde, sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken deniz ulaşımında da aksamalar meydana geldi.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde, sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken deniz ulaşımında da aksamalar meydana geldi.
Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken araç trafiği nedeniyle sürücülerin de yavaş ilerlediği gözlendi.
Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden duraklara ulaşmaya çalışan yolcular kalabalık oluşturdu.
Cevizlibağ, Mecidiyeköy ile Altunizade metrobüs çıkışları ile E-5 bağlantı noktalarında yoğunluk dikkati çekiyor.
D-100 karayolu Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TEM otoyolu Hasdal, Seyrantepe, Nurtepe Viyadük, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM otoyolu katılımında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
15 Temmuz Köprüsü'ne bağlanan noktalarda da trafik yavaş ilerliyor.
Esenyurt ve Avcılar'da da ana arterlerde yoğunluk gözleniyor.
Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu Sancaktepe'den Ataşehir kavşağına kadar trafik yoğun seyrederken diğer yönde araç trafiği Sultanbeyli ve Pendik kavşağına kadar uzuyor.
Maltepe ile Avrasya Tüneli arasında trafik iki yönde de yoğun seyrediyor.
Kozyatağı Kavşağı ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında araç yoğunluğu göze çarparken ters yönde ise Ümraniye-TEM Bağlantı Yolu ile Kozyatağı arasında yoğunluk görülüyor.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapıldı. İstasyonlarda yoğunluk meydana gelirken arızanın kısa sürede giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki deniz yolu ulaşımında da aksamalar meydana geldi.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinde Moda İskelesi uğramasında olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmeler yaşandığı belirtilen açıklamada, Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu 09.11 itibarıyla yüzde 81 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Güncel

TEM Otoyolu Altunizade İstanbul Hava Durumu İstanbul Trafik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hava yağmurlu mu? 4-5 Aralık hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı? MasterChef dün akşam kim elendi? 3 Aralık MasterChef hangi yarışmacı elendi? Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi mi? Alina Boz ve Umut Evirgen çifti ne zaman evlendi? Sedat Ergin kimdir? Halk Tv konuğu Sedat Ergin kaç yaşında, nereli? Sedat Ergin biyografisi! Ekrem İmamoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 4 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 2. Sayfa CANLI İZLE! 4 Aralık Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa son bölümde neler oldu? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı izle! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2023: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (4 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! YARGI YEKTA KİMDİR? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir? AMARDEEP ANAND KİMDİR? MasterChef konuğu Amardeep Anand kaç yaşında, nereli? PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Pantene AltIn Kelebek Ödülünü kimler kazandı, kazanan isimler kimler? DOĞUKAN İSLAMOĞLU KİMDİR? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI: BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title