İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi tutuklandı

İstanbul'da sanal medya üzerinden yurt dışında oturma izni ve iş imkanı vaadiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Olayla bağlantılı olarak toplamda 298 kişinin yasa dışı yollarla ABD'ye gönderildiği tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin para karşılığında bazı kişileri yasa dışı yollarla ABD'ye gönderdiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde 6 şüphelinin kimliği belirlenirken, MASAK raporlarında şüphelilere para göndererek yasa dışı yollarla ABD'ye gittiği belirlenen 298 kişinin bulunduğu ve bu kişilerin ABD makamlarınca tespit edildiği ifade edildi.

Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu belirlenirken, Türkiye'de bulunan İ.K., E.S., M.S. ve D.C.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


