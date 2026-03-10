Haberler

İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda 140 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası forex dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 140 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 74'ü yabancı uyruklu 140 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla teknik ve saha çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda, Sarıyer'de yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatının ardından emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 140 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 74'ünün yabancı uyruklu olduğu anlaşıldı.

Dijital materyallerde yapılan ön incelemede, şüphelilerin, "bit finance, narafx, ngbackoffice.pro, hedef.ui" adı altında yatırım dolandırıcılığı yaptıkları, açık kaynaklardan yapılan kontrolde ise dünya genelinde çok sayıda şikayet olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
