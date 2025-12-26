İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Vepara'ya "Yasa Dışı Bahis ve Kara Para" Soruşturması

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, 7258 sayılı Kanuna muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığlı'dan yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, TCMB denetim raporu ve MASAK analizleri doğrultusunda; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunun, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle "para nakline aracılık etme" suçunu işlediklerinin belirlendiği ifade edildi.

Bu kapsamda yürütülen soruşturma neticesinde, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamaya göre; İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı, bu işlemlerin sürdüğü aktarıldı.

Başsavcılık, soruşturmanın; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam ettiğini bildirdi.