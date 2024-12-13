Üye Girişi
Haberler
Rusya'ya kaçan devrik lider Esad ile ilgili çarpıcı iddia: Rus vatandaşı olabilir
Devrik lider Esad ile ilgili çarpıcı iddia: Rus vatandaşı olabilir
Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
Esad'a kucak açan Putin'den sürpriz Suriye hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Her şey güllük gülistanlık değil
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
Tarihi andan çok özel kareler!

İstanbul'da Ekonominin Geleceği Tartışıldı

İstanbul'da Ekonominin Geleceği Tartışıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, belirsizliklerin artacağı bir dünya için değerlendirmelerde bulundu, yapay zekanın potansiyeli ve riskleri hakkında konuştu.

Şişli ve Ataşehir belediyeleri tarafından "İstanbul'da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine Şişli-Ataşehir Konferansı" düzenlendi.

Beyoğlu Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda konuşan 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu, dünyayı ilerleyen senelerde belirsizlik durumunun beklediğini söyledi.

Bunun sebebinin hem jeopolitik hem enflasyon hem de yapısal değişimlerin ortasında olmaktan kaynaklandığını anlatan Acemoğlu, "Bazıları fırsat yaratıyor, bazıları ilerisi için bize olanaklar sağlıyor ama aynı zamanda belirsizliği artırıyor. Bunların en başında verimlilik problemi var." dedi.

Üretkenlik probleminden bahseden Acemoğlu, dünyanın jeopolitik açıdan kendini yeniden yaptığını, küreselleşmenin niteliğinin değişmek üzere olduğunu kaydetti.

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin hem demokrasi hem Amerika hem de küresel yapının yenilenmesi açısından büyük belirsizlikler ortaya çıkarttığını belirten Acemoğlu, yapay zekayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Yapay zeka tamamen dünyanın her tarafını değiştirmek projesiyle ortaya çıkmış bir şey. Buradaki olanaklar sonsuz, riskler sonsuz. Yapay zekayı kim kullanacak, nasıl kullanacak? Bunun Amerika'ya ne etkisi olacak, Çin'e ne etkisi olacak, Türkiye'ye ne etkisi olacak? Yani birçok ülke buna aslında hazır değil. Yapay zekanın yönü belirsiz. Örneğin şu anda oraya akan para trilyonlar düzeyine gelmiş durumda, dünyada ama hala hiçbir uygulamasını göremiyoruz. Özellikle şirketlerde üretkenliği arttıran."

Yapay zekada büyük bir fikir ayrılığı olduğuna dikkati çeken Acemoğlu, 2025 ve 2026 yıllarında bu durumun nasıl olacağının görüleceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzyıllar boyu dünyanın önde gelen ticaret, eğitim ve inovasyon merkezlerinden biri olmayı başaran İstanbul'un, son yıllarda oluşan fırsatları kaçırmamak adına, hızlı bir yapısal dönüşüm yaşadığını anlattı.

İstanbul'un, yüksek katma değer üreten yenilikçi ve yaratıcı ekonomisiyle Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumunda olduğunu belirten İmamoğlu, "Olmak zorundadır. Olduğu ortamdan ve konumdan da henüz elbette ki tatmin olmuş değiliz, memnun değiliz. Daha üst seviyeleri yakalamak zorundayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
img

Taraftarın tepkisine dayanamayan Samet'ten radikal karar
img

Ünlü sanatçı gözaltında
img

Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü
Prof. Dr. Fikret Birdişli, Suriye'de bundan sonra yaşanabilecek senaryoları anlattı
Prof. Dr. Fikret Birdişli, Suriye'de yaşanabilecekleri sıraladı
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi

Son Dakika Haberleri

MasterChef Alper annesi Belgin Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cuma günü hangi diziler var? 13 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Aralık Cuma Ödülü hangi takım kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? İnek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İnek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? 14 Aralık Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Gurbetçi Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gurbetçi Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! 14 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Kızılcık Şerbeti 80. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 80. bölüm yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.