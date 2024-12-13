İstanbul'da Ekonominin Geleceği Tartışıldı

Şişli ve Ataşehir belediyeleri tarafından "İstanbul'da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine Şişli-Ataşehir Konferansı" düzenlendi.

Beyoğlu Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda konuşan 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu, dünyayı ilerleyen senelerde belirsizlik durumunun beklediğini söyledi.

Bunun sebebinin hem jeopolitik hem enflasyon hem de yapısal değişimlerin ortasında olmaktan kaynaklandığını anlatan Acemoğlu, "Bazıları fırsat yaratıyor, bazıları ilerisi için bize olanaklar sağlıyor ama aynı zamanda belirsizliği artırıyor. Bunların en başında verimlilik problemi var." dedi.

Üretkenlik probleminden bahseden Acemoğlu, dünyanın jeopolitik açıdan kendini yeniden yaptığını, küreselleşmenin niteliğinin değişmek üzere olduğunu kaydetti.

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin hem demokrasi hem Amerika hem de küresel yapının yenilenmesi açısından büyük belirsizlikler ortaya çıkarttığını belirten Acemoğlu, yapay zekayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Yapay zeka tamamen dünyanın her tarafını değiştirmek projesiyle ortaya çıkmış bir şey. Buradaki olanaklar sonsuz, riskler sonsuz. Yapay zekayı kim kullanacak, nasıl kullanacak? Bunun Amerika'ya ne etkisi olacak, Çin'e ne etkisi olacak, Türkiye'ye ne etkisi olacak? Yani birçok ülke buna aslında hazır değil. Yapay zekanın yönü belirsiz. Örneğin şu anda oraya akan para trilyonlar düzeyine gelmiş durumda, dünyada ama hala hiçbir uygulamasını göremiyoruz. Özellikle şirketlerde üretkenliği arttıran."

Yapay zekada büyük bir fikir ayrılığı olduğuna dikkati çeken Acemoğlu, 2025 ve 2026 yıllarında bu durumun nasıl olacağının görüleceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzyıllar boyu dünyanın önde gelen ticaret, eğitim ve inovasyon merkezlerinden biri olmayı başaran İstanbul'un, son yıllarda oluşan fırsatları kaçırmamak adına, hızlı bir yapısal dönüşüm yaşadığını anlattı.

İstanbul'un, yüksek katma değer üreten yenilikçi ve yaratıcı ekonomisiyle Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumunda olduğunu belirten İmamoğlu, "Olmak zorundadır. Olduğu ortamdan ve konumdan da henüz elbette ki tatmin olmuş değiliz, memnun değiliz. Daha üst seviyeleri yakalamak zorundayız." diye konuştu.