İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Zanlıdan 6'sı Tutuklandı

İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Zanlıdan 6'sı Tutuklandı
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İstanbul Avcılar'da, ev almak için 4 milyon 750 bin lira gönderen bir kişinin dolandırılması olayıyla ilgili olarak yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelileri yakaladı.

İstanbul'da bir kişinin, ev satın almak için 4 milyon 750 bin liras gönderdiği şüphelilerce dolandırılmasına ilişkin yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart'ta Avcılar'da Y.K'nin (45), ev satın almak amacıyla görüştüğü kişilerce yönlendirilerek kendisine verilen hesap numaralarına 4 milyon 750 bin lira yatırması ancak evi alamayınca dolandırıldığını anlayarak şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takipte "hesapçı" ve "kripto para transferi yapan" olarak görev aldığı belirlenen 7 şüpheli tespit edildi.

Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Hatay ve Ankara'da 13 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler A.B. (20), M.D. (19), H.H.K. (19), M.Ö. (40), S.E. (33), S.A. (38) ile M.K. (49) yakalandı.

Şüphelilerden M.D'nin 3, H.H.K'nin 4, M.Ö'nün 15, S.A'nın 7, S.E ve A.B'nin de birer suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Şanlıurfa ve Gaziantep'te yakalanan şüphelilerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadeleri alınırken, diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler İstanbul'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6'sı tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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