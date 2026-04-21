İstanbul merkezli 20 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 73 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da kendilerini polis ve diğer resmi kişiler olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 73 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların, 50 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İstanbul'da kendilerini polis, hakim, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 73 şüpheli gözaltına alınırken, 11 lüks araç ve 2 arsaya şerh işlemi uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Gaziosmanpaşa Başsavcılığı koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda; suç örgütünün, İstanbul ve İzmir illerinde kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla faaliyet yürüttüğü; vatandaşları açık hatlar ve yurtdışından temin edilen iletişim hatları üzerinden arayarak kendilerini polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin, 'kimlik bilgileriniz kullanıldı', 'adınız terör örgütüne karıştı', 'hesabınızdan para çekildi' gibi gerçeğe aykırı beyanlarla mağdurlar üzerinde psikolojik baskı ve korku oluşturdukları; bu yöntemle kişileri ikna ederek dolandırıcılık eylemlerini organize ve planlı bir şekilde gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

50 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin, yürüttükleri sistematik dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında mağdurlardan yaklaşık 50 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İstanbul merkezli olarak toplam 20 ilde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 73 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 11 lüks araç ve 2 arsaya şerh işlemi uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız

Yeni başbakan Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklarız
