İstanbul'da Deprem Korkusu: Okul ve Camiler Vatandaşların Kullanımına Açıldı

İstanbul Valiliği, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin, deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz, deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan, okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır. Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."

İBB Bilim Kurulu toplandı

Depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Bilim Kurulu da toplandı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında İBB AKOM'da gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyeleri Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Eser Çaktı, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Barış, Doç. Dr. Pelin Alpkökin ve İBB bürokratları katıldı.

Açıklamayı okuyan Prof. Dr. Şengül, vatandaşların panik ve kaygıya kapılmadan sadece yetkili çevrelerin uyarılarını dikkate almasını, sosyal medya ve benzeri mecralardaki spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemesini istedi.

Artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğinin bilinmesinde yarar olduğunu vurgulayan Şengül, şunları kaydetti:

"Deprem sonucu hasarlı hale gelen binalara girilmemesi ve yetkililerin bilgilendirilmesi önemlidir. Merkezi ve yerel yönetimlerin tüm ilgili birimlerinin eş güdüm içinde çalışması etkili sonuçlar alabilmek açısından önem taşımaktadır. Üniversitelerin ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katkıları da alınmalıdır. Depremin yarattığı kaygıları en aza indirgemek ve spekülasyonların önüne geçmek üzere, yetkili kurumların düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirmesi de önemli olacaktır."