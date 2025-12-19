İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 7 şüpheli yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, DEAŞ'ın faaliyetlerini sürdürebilmesi için destek sağlandığını tespit etti. Şüphelilerin, örgüt üyelerinin kopmasını engellemek amacıyla yardım adı altında örgüte veya örgüt mensuplarına para gönderdikleri belirlendi.

Şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.