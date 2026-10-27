İstanbul'da canlı bahsi 7 saniye geciktirme soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da, spor müsabakalarındaki canlı bahisler üzerinden yasal bahis şirketlerinin 12 milyon lira zarara uğratılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, spor bahsi alanında faaliyet gösteren yasal bahis sitelerine bahis oynanacak müsabakalar için altyapı desteği sağlayan firmada veri analisti olarak çalışan O.B'nin, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahsi 7 saniye gecikmeli açmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Ata Caner Biçinciler, Emirhan Akyol, Yakup Burak Kılıç, İsmail Akyol, Serhan Bahdiak, Furkan Öztürk, Mısra Kahveci ve Elif Akyol'un savcılıkça ifadeleri alındı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ata Caner Biçinciler, Emirhan Akyol, Yakup Burak Kılıç, İsmail Akyol'un tutuklanmasına, diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Spordata adlı firmanın spor verisi analitiği alanında faaliyet gösterdiğinin belirlendiği bildirilmişti.

Firmanın, spor bahsi alanında faaliyet gösteren yasal bahis siteleri olan kurumsal müşterilerine bahis oynanacak müsabakaların altyapı desteğini sağladığı aktarılan açıklamada, firmada veri analisti olarak çalışan O.B'nin, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında oynanan karşılaşmalarda canlı bahsi 7 saniye geciktirerek açtığı kaydedilmişti.

Açıklamada, O.B'nin bahis şirketlerinde hesap açtırdığı ortaklarına, skor oluştuktan sonra bahis oynattığı ve bu yöntemle Spordata ile firmanın hizmet verdiği bahis şirketlerini toplam 12 milyon lira zarara uğrattığının tespit edildiği aktarılmıştı.

Şüphelinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı bildirilen açıklamada, devam eden çalışmalarda O.B'nin MASAK raporunun incelemesinde hesaplarına toplam 192 milyon lira giriş-çıkış olduğu ve yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdiğinin belirlendiği ifade edilmişti.

Açıklamada, zanlının konuyla bağlantılı ortak çalıştığı 8 şüphelinin daha tespit edildiği, düzenlenen operasyonla da bu zanlıların gözaltına alındığı dile getirilmişti.

Kaynak: AA