Haberler

İstanbul'da baraj doluluk oranı düşmeye devam ediyor

İstanbul'da baraj doluluk oranı düşmeye devam ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sonbahar yağmurlarına rağmen İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 24.96'ya inerek kritik seviyelere ulaştı. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 2.65 ile Kazandere barajı oldu.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yerel yağmurlara rağmen İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 25'in altına inerek yüzde 24.96 olarak ölçüldü.

İstanbul'da kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından sonbahar yağmurlarına rağmen baraj gölü havzalarında doluluk oranları her geçen gün düşüyor. Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan baraj doluluk oranları İSKİ verilerine göre bugün yüzde 24.96 olarak ölçüldü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranlarının düşmesiyle baraj gölü havzalarında eskiden suyla dolu alanlar tamamen kurudu. Büyükçekmece Baraj Gölü havzasında eskiden balıkların yüzdüğü alanlarda büyükbaş hayvanların otladığı görülürken, baraj gölü için yapılan viyadüklerin altı ise yeşil alanlara döndü.

İstanbul'a su sağlayan barajların 4'ünde doluluk oranı yüzde 20'nin altına inerken, en düşük doluluk oranına sahip baraj gölü yüzde 2.65 doluluk oranıyla Kazandere barajı oldu. İstanbul'da şu an en dolu barajı yüzde 49.74'le Elmalı barajı.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları

ÖMERLİ %15.76

DARLIK %38.93

ELMALI %49.74

TERKOS %30.43

ALİBEYKÖY %14.19

BÜYÜKÇEKMECE %29.68

SAZLIDERE %27.47

ISTARNACALAR %28.42

KAZANDERE %2.65

PAPUÇDERE %10.57

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara bugün Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek

Şara'dan Rusya'ya ilk ziyaret! Talebi Putin'i hayli kızdıracak cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
Yunanistan'a kaçarken yakalanan Ünsal Ban bu kez kaçtı

Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Ünsal Ban kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.