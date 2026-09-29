İstanbul'da 2026'nın 8 ayında 1803 yangın söndürülmemiş sigaradan çıktı

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Bakan Bolat'ın katılacağı G20 ve GFSEC toplantılarında küresel ticaretin temel ilkeleri masada olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın başlayacak ABD temasları kapsamında G20 Ticaret Bakanları ve Çelik Sektöründe Fazla Kapasite Sorununa İlişkin Küresel Forum Bakanlar toplantılarına katılacak

Toplantılarda, küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile 453 milyar lira yatırım hacmine ulaşılması hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında bu yıl 1156 ön başvuru alındı, bu projelerle 66 binin üzerinde istihdam potansiyeli oluşturulması bekleniyor

Programın 2025 yılı uygulaması kapsamında da desteklenmesi kararlaştırılan 303 projeyle 185 milyar lira yatırım hacmi ve 22 bin 479 kişilik istihdam öngörülüyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Danimarka, Türkiye'de rüzgar, su ve enerji verimliliğinde yeni işbirliklerine odaklanıyor

Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Jakob Andersen:

"Danimarka teknolojisi ve yeşil finansmanı ile Türk müteahhitlerini Türkiye'de ve Afrika'da bir araya getirmeye çalışıyoruz"

(Gülşen Çağatay/Hamburg)

4- BİR NEFES BİN ZEHİR - İstanbul'da bu yıl 1803 yangın "sigara" kaynaklı çıktı

İstanbul İtfaiyesinin verilerine göre, 2026'nın 8 aylık döneminde "söndürülmemiş sigara"nın yol açtığı yangınların 1435'i otluk alan, çöp ve çöp konteynerlerinde meydana geldi

TÜYAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Kaboğlu: "Sigaradan kaynaklanan yangınlar bütün dünyada çok ciddi hasarlara ve can kayıplarına yol açıyor. Hem sağlığımızı hem de malımızı etkiliyor"

(Hüseyin Kul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- ASIRLIK MEKTEPLER - Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi 112 yıldır eğitime ışık tutuyor

İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından olan lise, 1914'te "Nişantaşı Erkek Sultanisi" adıyla başlayıp, farklı binalar ve isimlerle devam eden eğitim yolculuğunu aynı köklü mirasla sürdürüyor

Lisenin müdürü Yüksel Köşker: "Dokusu dolayısıyla girdiğin zaman sanki o tarihi yaşıyorsunuz. Nişantaşı da gerçekten çok iyi bir bölge. Her gün gelmekten mutlu olduğumuz bir okul."

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Huzurevi sakinlerinin topladığı mutfak atıkları kompost gübreye dönüştü

Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin katılımıyla yürütülen projede, mutfak atıkları kompost gübreye dönüştürülerek yeniden toprağa kazandırıldı

Merkez Müdürü Kerem Kaymaz: "Yaşlılarımızın da gençlere bırakacağı en büyük miras temiz, sağlıklı bir doğa ve bir bilinçti. Bizim amacımız buydu. Ancak amacımızı biraz aştık. Artık üretime geçeceğiz. Bundan sonra sakinlerimiz yine mutfaklarından bu ürünleri toplayacaklar. Yeniden kompostlarımızı üreteceğiz, çiçeklerimizi dikeceğiz"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İstanbul'da tedavi edilen nesli tehlike altındaki şah kartal doğaya dönmeye hazırlanıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde yaralanmaları nedeniyle aylardır tedavi altında olan 4 şah kartaldan fizik tedavisi tamamlanan biri, verici takılarak doğal yaşamına bırakılacak

Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Emine İrem Deveci: "Doğaya dönememe durumlarında bir hayvanın doğadaki varlığını yok etmiş oluyoruz. Bu, otomatikman çiftleşecek bir hayvan eksikliği, yeni yavruların eksikliği ve neslinin giderek tehlike altına girmesi anlamına geliyor"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Türk müziğinin asırlık eserleri dijital arşivle geleceğe taşınacak

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı:

"Türk müziği okuyanların, dinleyenlerin ve bu işe ilgi duyanların bir tıkla her şeye ulaşabileceği bir dijital derya meydana getireceğiz"

"Müzikseverler konserleri arşivimizle, dijital olarak dinleyebilecekler ama konserlerde bulunmak aynı maç izlemek gibi. Televizyonda izlemekle, stadyuma gidip izlemek çok farklı. O ambiyansı, o ruhu hissedebilmek çok önemli"

(Fatma Nur Candan-Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Avrupa'da rekor kıran Rıza Kayaalp, gözünü yeniden dünyanın zirvesine dikti

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2023'ten sonra yeniden mindere çıkacak Rıza Kayaalp:

"13. Avrupa şampiyonluğu gururunu yaşadık, ülkemize yaşattık ve rekoru kırdık. Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanıp orada da gücümü göstermeyi hedefliyorum"

"Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda toplam 28 madalyayla dünya tarihinde en fazla madalya kazanan sporcuyum. İnşallah bunun yanına yenisini ekleyeceğiz. Aslında yapacağımız farklı bir şey yok, gideceğiz ve savaşacağız"

"Olimpiyatlara farklı hazırlanacağım. En büyük hayalim olimpiyat şampiyonluğu. Orada formumun zirvesinde olmam gerekiyor"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Ahal Teke atlarının sportif potansiyeliyle uluslararası başarı hedefi

Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Kurucu Başkanı Şahap Gürsoy: "Türkiye, kendi Ahal Teke atlarıyla uluslararası organizasyonlarda güçlü bir yapı oluşturabilir. Özellikle atlı dayanıklılık branşında bu ırkın avantaj sağlayacağını düşünüyorum"

Ahal Teke Atlı Spor Kulübü sporcusu Bedrettin Deniz Kırmızı: "Ahal Teke'ye bindikten sonra diğer atlar çok daha kolay geliyor"

Milli sporcu Onur Taşpınar: "Diğer atlara göre en büyük farkı sahibine çok bağlı olması"

(Çağlanur Tuncel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA