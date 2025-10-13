İstanbul'da 10 Milyar Liralık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

İSTANBUL merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda icra yoluyla 10 milyar liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Polis ekipleri tarafından 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda şebeke üyesi 7'si kadın 33 kişi yakalanırken, dolandırıcılıktan kazanıldığı değerlendirilen 400 milyon lira ve 16 şirkete de el konuldu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda bankalardan kredi çekemeyen vatandaşları, kredi verme vaadiyle dolandıran şebekenin varlığını tespit etti. Bankaların kredi vermediği vatandaşlara sosyal medyada yaptıkları reklamlarla ulaşan şüphelilerin, tuzağa düşürdükleri kişilere kurdukları şirketler aracılığıyla senet karşılığında para verdikleri tespit edildi.Şüphelilerin daha sonra bu senetleri icraya vererek, mağdurlara verdikleri parayı çok yüksek faiz ve icra yoluyla tahsil ettikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şebeke üyelerinin bu amaçla 16 şirket kurduğu ve bu şirketlerin son 3 yıldaki toplam işlem hacminin yaklaşık 10 milyar lira olduğu tespit edildi.

16 ŞİRKETE EL KONULDU

İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7'si kadın toplam 33 çete üyesi yakalandı. Ayrıca operasyonlarda, 400 milyon lira nakit para, çok sayıda sahte fatura ve mağdurlara ait kişisel bilgilerin bulunduğu defterler ele geçirildi. Defterlerde bulunan kişisel bilgilerin mağdurlar tarafından şebeke üyelerine verildiği tespit edildi. Ele geçirilen 400 milyon lira nakit para ve şüphelilere ait 16 şirkete el konulduğu öğrenildi.Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 4 kişi daha önce adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 7'si kadın 29 kişi ise polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.