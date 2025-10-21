'İstanbul'da 1 trilyon 709 milyar liralık, bin 41 proje yürütülüyor'

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Şevval CİNDİR/ İSTANBUL, - İSTANBUL Valiliği İl Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılı 3'üncü dönem toplantısında İstanbul'da yürütülen kamu yatırımları ve yeni projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, "İlimizde finansman kaynağı genel bütçe, özel bütçe, mahalli idare (dış kredili projeler) ve KİT bütçelerine dayanan bin 41 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 1 trilyon 709 milyar 381 milyon lira" dedi.

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılı 3'üncü dönem toplantısı, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen başkanlığında Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda yürütülen kamu yatırımları ve yeni projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN TEŞRİFLERİYLE ÖNEMLİ YATIRIMLAR İSTANBUL'A KAZANDIRILDI'

Vali Yardımcısı Hasan Gözen, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 4 Ekim tarihinde Sultanbeyli'de yapılan toplu açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı alanlarda toplam 250 bin metrekare alana sahip 2 adet koru, 42 bilim ünitesine sahip 'Bilim Sultanbeyli Merkezi' gibi muhtelif alanlarda hizmet verecek 5 yeni merkez, kentsel mimari konularında 4 proje, eğitim ve spor alanında kreş, tiyatro okulu, spor sahası gibi 10 proje ve güvenlik alanında bir polis karakolu olmak üzere tamamlanan projelerin açılışı yapılarak İstanbul'a kazandırılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın teşrifleriyle 'Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi' ile 'Kadın Aktivite Merkezi' açılışı, 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali' projesi kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla 10 adet Aile Sağlığı Merkezi ve 2 adet Anaokulu Temmuz ve Ekim döneminde tamamlanarak açılışı gerçekleştirilen başlıca yatırımlardır" dedi.

'ÇEŞİTLİ KAMU KURUMLARI TARAFINDAN TAMAMLANAN PROJELER HİZMETE ALINDI'

Gözen, "İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ortak Altyapı 4'üncü Etap İkmal İnşaatı Yapımı, Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından 4 adet caminin restorasyonu, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bakırköy 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İnciburnu Kılavuzluk İstasyonu Hizmet Binası tamamlanmıştır. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından ise Şişli Kaymakamlık Binası, Haydarpaşa Lisesi Kampüsü, 12 derslikli 2 adet anaokulu, 105 derslikli 7 adet ilkokul, 250 derslikli 10 adet ortaokul, 264 derslikli 7 adet lise, Boğaziçi Üniversitesi 706 kişilik Kuzey Kampüs Yurt Binası ve Sultangazi ilçesinde 12 derslikli Özel Uygulama Eğitim Merkezi projeleri tamamlanarak hizmete alınmıştır" ifadelerini kullandı.

'YIL SONUNA KADAR 39 YENİ SAĞLIK MERKEZİNİN HİZMETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR'

Gözen, "2025 yılı sonuna kadar Sağlık Müdürlüğü'nün 18 adet, 14 adet belediye, 1 adet TOKİ ve 6 adette bağış olmak üzere toplam 39 sağlık merkezinin tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir. Sağlık ocağı, sağlık merkezi, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, okul, polis karakolu gibi kamu hizmet binaları için belediye başkanlıkları ve diğer kamu kurumlarınca arsa tahsisi konusunda yardımcı olunması. Ayrıca okul, sağlık kampüsü, göçmen sağlığı merkezi, yurt binaları, huzurevi gibi kamu hizmet binalarının altyapı çalışmalarının önceden eksiksiz tamamlanması, ruhsat ve abonelik işlemlerinin hızlandırılması konularında belediyelerimiz ve ilgili kuruluşlarımızdan gereken hassasiyetin gösterilmesi kurumlarımızdan başlıca beklentilerimizdir" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL GENELİNDE 1 TRİLYON 709 MİLYAR LİRA TUTARINDA BİN 41 PROJE UYGULANIYOR'

Yatırımlara ilişkin sayısal verileri paylaşan Gözen, "İlimizde finansman kaynağı genel bütçe, özel bütçe, mahalli idare (dış kredili projeler) ve KİT bütçelerine dayanan bin 41 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 1 trilyon 709 milyar 381 milyon lira. Önceki yıllar harcaması 553 milyar 699 milyon lira. Yılı ödeneği 189 milyar 120 milyon lira, harcama tutarı ise 98 milyar 774 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılının üçüncü döneminde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 52 olup 122 proje tamamlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşların yürüttüğü projeler incelendiğinde 2025 yılının ilk 9 ayında yürütülen 988 projenin toplam tutarı 860 milyar 682 milyon liradır. Önceki yıllar harcaması 398 milyar 6 milyon lira, yılı ödeneği 110 milyar 553 milyon lira, yılı harcama tutarı 69 milyar 434 milyon lira olup yüzde 62,8 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İlçe belediyeleri dışında mahalli idareler tarafından yürütülen dış kredili 53 projenin toplam tutarı 848 milyar 698 milyon liradır. Önceki yıllar harcaması 155 milyar 693 milyon lira, yılı ödeneği 78 milyar 566 milyon lira, yılı harcaması 29 milyar 340 milyon lira olup nakdi gerçekleşme oranı yüzde 37,3 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

'EN YÜKSEK PAY SOSYAL HİZMETLERE AYRILDI'

Yıl içerisindeki ödeneklerin sektörel dağılımına değinen Gözen, "Yıl içerisinde ayrılan ödeneğin sektörel dağılımına bakıldığında, diğer kamu hizmetleri-sosyal yüzde 32,8 ile ilk sırada yer aldı. Ulaştırma-haberleşme sektörü yüzde 28,8, eğitim yüzde 20,4, sağlık yüzde 8,7, enerji yüzde 7,05, madencilik yüzde 0,93, diğer kamu hizmetleri-iktisadi yüzde 0,49, konut yüzde 0,41, tarım yüzde 0,23 ve turizm sektörü yüzde 0,01 oranında ödenekten pay almıştır" dedi.

'İRAP KAPSAMINDA 180 PROJE YÜRÜTÜLÜYOR'

İstanbul Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde yürütülen çalışmalara ilişkin Gözen, "Yatırımcı bölge ve il kuruluşları ile belediyelerin İl Yatırım Takip Sistemi'ne (İLYAS) girdikleri verilere göre, İRAP kapsamında değerlendirilebilecek toplam 180 proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 250 milyar 824 milyon lira, önceki yıllar harcaması 40 milyar lira, yılı ödeneği 35 milyar 532 milyon lira, yapılan harcama tutarı ise 22 milyar 987 milyon lira olup yüzde 64,6 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İRAP çerçevesinde kurumlarınıza tanımlanan eylem planlarının üzerinde özenle durulması, bu eylemler kapsamında yapılan çalışmaların ve raporların 'İRAP Yönetim Sistemi'ne girilmesi ve bu konuda yapılan çalışmaların toplantıda dile getirilmesinde yarar görülmektedir" şeklinde konuştu.