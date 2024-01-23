İstanbul Çatalca'da Bot Alabora Oldu, Bir Kişi Kayboldu

İstanbul Çatalca'daki Terkos Gölü'nde iki kişinin bulunduğu botun alabora olması sonucu bir kişi suda kayboldu.

İstanbul İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Terkos Gölü'nde iki kişinin bulunduğu botun alabora olduğu belirtildi.

Bir kişinin kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştığı bildirilen açıklamada, İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerinin suda kaybolan kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.