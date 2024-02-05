İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hafriyat kamyonunun açık kalan kapağı trafikte tehlike yarattı

İSTANBUL, ARNAVUTKÖY'de ilerleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hafriyat kamyonunun arka kapağı açık kaldı. Açık kapaktan yola düşen taş ve moloz parçaları trafikte ilerleyen sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde Hadımköy-Arnavutköy yolunda ilerleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hafriyat kamyonunun kapağı açık kaldı. Kapağın açık kaldığını fark etmeyen sürücü bu şekilde kilometrelerce ilerledi. Açık kapaktan yola düşen taş ve moloz parçaları trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikteki araçları tehlikeye düşüren o anlar, kamyonla aynı istikamette seyreden bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.