İstanbul Boğazı'nda TCG Anadolu ve Savarona Yatı'na Yoğun İlgi

TCG Anadolu, Savarona yatı ve beraberindeki gemilerin TEKNOFEST Mavi Vatan Boğaz Geçişi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İstanbul sahillerine gelen binlerce kişi, gemilerin geçişini izledi.

TCG Anadolu'nun, TEKNOFEST Mavi Vatan Geçişi kapsamında restorasyonu tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis denizaltısı ile birlikte İstanbul Boğazı'ndaki geçiş töreni vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Gemilerin geçişini İstanbul sahillerinden binlerce vatandaş takip etti.

'ÜLKEMİZİN GURURLARINI İZLEMEYE GELDİK'

TCG Anadolu'nun geçişini çocuğuyla izlemeye gelen Vedat Yazıcı, "Ülkemizin gururlarını izlemeye geldik. Heyecanlıyız, duyguluyuz. Bayrağımızı ve çocuğumuzu aldık. Ülkemizin gurur meselesi kendi üretimlerini izlemeye geldik. Şuan da geminin geçiş anını izliyoruz. Çok gururluyuz, mutluyuz" dedi.

'GURUR VERİCİ'

Kızıyla gemi geçişini izlemeye gelen Suat Aksoy, "Gurur verici bir şey. Ülkemiz için büyük güzel bir gemi yapılmış. Biz daha önce bu gemiyi hanımla gezdik. Çok hoşumuza gitti. Devletimize hayırlı olsun. Sabah haberlerde duydum. Haberlerde duyunca gidelim baba dedi. Donanmayı da görelim dedi. Bindik, geldik. O mutlu olsun, bir de görsün istedim" ifadelerini kullandı.

'ÇOK HEYECANLIYIM '

Babasıyla gemileri izlemeye gelen Elif Aksoy, "Şu an arkamda gemi geçiyor ve çok heyecanlıyım. Babamla mutlu bir anımız oluyor. Ben de böyle bir şey ilk defa yaşıyorum. Gururluyuz" dedi.

'İFTİHAR DUYDUK'

Oğluyla Malatya'dan gelen Muzaffer Altunkaya, "Malatya'dan geldik. Selim'le geminin geçişini seyretmeye geldik. İftihar duyduk, gurur duyduk. Gerçekten çok mükemmel, daha büyüklerini göreceğiz bundan sonra. Yapanlara canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ordumuza daha büyük zaferler ve muzafferiyetler nasip olur inşallah bundan sonra. Daha büyüklerini, daha mükemmellerini görmeyi isteriz" şeklinde konuştu.