İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Osman Gazi Gemisi Geçişi Nedeniyle Askıya Alındı
İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği, Osman Gazi gemisinin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.
İSTANBUL Boğazı gemi trafiği, Osman Gazi Gemisi geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alınmıştır.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı transit gemi trafiği Osman Gazi (Yüzer doğalgaz/petrol üretim ve/veya depolama tesisi) gemisi geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel