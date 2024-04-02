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İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'deki Yangın İçin Araştırma Başlatıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangını araştırmak üzere, 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişi görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangını araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişi görevlendirilmiş olup İstanbul Bölge Müdürümüz olay yerine hareket etmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Kaynak: AA / Güncel

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