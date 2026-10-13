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İstanbul Başsavcılığı fon soruşturmasında 109 şüphelinin tedbiri sürüyor

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İstanbul Başsavcılığı fon soruşturmasında 109 şüphelinin tedbiri sürüyor
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiği haberleri üzerine yeni karar alınmadığını bildirdi. Başsavcılık, önceki kararın ilgili kurumlara gönderildiğini, 109 şüphelinin malvarlığı tedbirinin sürdüğünü açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberler üzerine, bugün itibarıyla yeni bir karar alınmadığını bildirdi. Daha önce alınan kararın ilgili kurumlara gönderildiğini belirten Başsavcılık, 109 şüpheli hakkındaki malvarlığı tedbirlerinin devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda yayımlanan, fon soruşturması kapsamında bir kısım şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, daha önce alınan malvarlığı tedbiri kararının, dağıtım listesine eklenme talepleri üzerine Merkez Bankası ve Sermaye Piyasaları Birliği'ne gönderildiği belirtildi. Soruşturma sürecinde kısıtlamaları kaldırılan kişilere ilişkin bilgilerin ise sehven ilgili kurumlara ulaştırılmadığı, durumun fark edilmesinin ardından yeniden müzekkere yazıldığı kaydedildi.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda bir kısım şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerin kamuoyuyla paylaşıldığı anlaşılmış olup yanlış anlamalara mahal vermemek adına açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Bu haberlerde; bahsedilen şüpheliler ile ilgili olarak daha önce Başsavcılığımızca malvarlığı tedbirleri uygulanmış ve ilgili kurumlara müzekkereler gönderilmiştir.

Ancak ilgili tarihte Merkez Bankası ve Sermaye Piyasaları Birliği tarafından bu kararın gönderildiği dağıtım listelerinde kendilerinin de olması istenilmiştir. Bunun üzerine Başsavcılığımızca ilgili kurumlar dağıtım listesine eklenerek daha önce alınan bu karar kendilerine gönderilmiştir. Fakat soruşturma sürecinde kısıtlamaları kaldırılan kişilerle ilgili bilgiler sehven ilgili kurumlara ulaştırılmamıştır. Bu durumun fark edilmesi üzerine yeniden müzekkere yazılarak tedbirlerin doğru bir şekilde uygulanması sağlamıştır.

Bu minvalde; bugün itibari ile ilgililer hakkında yeni alınmış bir karar bulunmamaktadır. Bu durum daha önce alınan kararın bahsi geçen kurumlara gönderilmesinden ibarettir. Hal böyleyken mevcut listede haklarında kaldırma kararı bulunanlar dışında olan 109 şüpheli hakkındaki tedbirler devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
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