Üye Girişi
Haberler

İstanbul Barosu'ndan CMK Ücretlerine İtiraz

İstanbul Barosu'ndan CMK Ücretlerine İtiraz
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, avukatların CMK gereğince yapılan görevlendirmelerdeki ücretlerin 2025 yılı için asgari ücretle eşitlenmesi çağrısında bulundu. Saraç, mevcut ücretlerin ekonomik şartların altında kaldığını belirtti ve adalet sisteminin güçlenmesi için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, avukatların Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılan görevlendirmelerdeki ücret tarifesinin 2025 yılı için asgari ücretle eşitlenmesini talep etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yapan Saraç, kamu görevi niteliğinde olan müdafilik ya da vekillik hizmeti karşılığında avukatlara Adalet ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre ücret ödendiğini söyledi.

CMK avukatlarına verilen ücretin mevcut ekonomik şartların altında olduğunu savunan Saraç, 2025'te söz konusu ücretlerin arttırılması gerektiğini belirtti.

Saraç, İstanbul Barosu'nda 26 bin 41 avukatın görev yaptığını ifade ederek, "2023 yılında soruşturma için 85 bin 334, kovuşturma dosyası için 41 bin 375 olmak üzere toplam 126 bin 709 dosyaya görevlendirme yapılmıştır. 2024 yılı için bugün itibarıyla soruşturma aşaması için 63 bin 131 kovuşturma aşaması için 28 bin 811 olmak üzere 91 bin 942 dosyaya görevlendirme yapılmıştır." dedi.

CMK avukatlarının aldığı ücretin yol ve yemek masrafları gibi temel ihtiyaçlarına yetersiz kaldığını iddia eden Saraç, "Adil yargılamaların ve savunma hakkının güvencesi CMK sistemine, CMK avukatlığına hak ettiği değerin verilmesi, angarya olmaktan çıkarılması için somut adım atmaya, geçmişteki hataları tekrarlamamaya ve 2025 için tarifeyi en azından asgari ücret tarifesi ile eşitlemeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Çantasını X-Ray cihazına koymadı

İstanbul Barosu Başkanı Saraç, açıklamanın ardından çantasını X-Ray cihazına koymadan adliyeye girdi.

Adliyenin güvenlik personeli, bunun üzerine Saraç'a çantasını cihaza koyması gerektiğini bildirdi.

Çantasını cihaza koymamak için ısrarcı olan Saraç ile yanında bulunan avukatlar ve güvenlik personeli arasında kısa süreli arbede meydana geldi.

Emniyet güçlerinin araya girmesiyle arbede sona erdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel

İstanbul Barosu Yerel Haberler Asgari Ücret Filiz Saraç Güvenlik Politika Ekonomi Güncel Hukuk

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

 İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti

İsrail'in kara harekatı sonrası akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Polis, Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu mezarlıkta nöbet tutuyor

Cem Garipoğlu kararı sonrası mezarlıkta dikkat çeken görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });