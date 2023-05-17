İSTANBUL-BAKAN KURUM SEÇİMDE ANKET PARTİLERİ DEĞİL, HİZMET VE ESER PARTİLERİ BİRİNCİ OLMUŞTUR

? ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy ve Ümraniye'de partisinin ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği her seçimin tartışmasız galibi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, 'Seçimde algılar değil, hakikat kazanmıştır. Anket partileri değil, hizmet ve eser partileri birinci olmuştur. Milletin kalbinde ve gönlünde olanlar her zaman milletiyle hareket edenler bu dava uğruna mücadele edenler kazanmıştır dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs seçimlerinin ardından partisinin ilçe teşkilatlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Partisinin Çekmeköy ve Ümraniye ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Kurum, '14 Mayıs seçimlerini büyük bir katılımla coşku içerisinde seçmen kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıtmasıyla tüm dünyaya örnek olacak şekilde demokratik olgunlukla tamamladık. Ülke olarak 85 milyon vatandaşımızla önemli bir seçimi gerçekleştirdik, hayırlı olsun. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan girdiği her seçimin tartışmasız galibidir. Seçimden önce ümmetin liderinin yanında duracak mıyız Diye sorduğumuzda, arkadaşlarımız 'evet' cevabı vermişti. Bu söz tecelli etti, sandığa yansıdı. 2,5 milyon oy farkıyla sayın cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'mız birinci oldu. Yine bu seçimde algılar değil, hakikat kazanmıştır. Seçimde anket partileri değil, hizmet ve eser partileri birinci olmuştur. Milletin kalbinde ve gönlünde olanlar her zaman milletiyle hareket edenler bu dava uğruna mücadele edenler kazanmıştır. Çekmeköy'ümüz her zaman sayın cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'mizin yanında olmuştur. Çekmeköylü kardeşlerimiz de yüzde 49 oy oranıyla bize destek verdi. 28 Mayıs önemli bir tarih. Biliyorsunuz, bir gün önce, 27 Mayıs darbesinin 63'üncü yıldönümü. Bir gün sorası da fethin 570. yıldönümü. 28 Mayıs'ta, sayın cumhurbaşkanımıza Çekmeköy'den rekor oyla destek vereceğiz. Ardından da Fatih'in torunları olarak; fethin 570. yıldönümünde hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız diye konuştu.

BİZİM MİLLETİMİZ, FERASET SAHİBİDİR

Bakan Kurum, 'Bizim milletimiz kalbiyle düşünür. Milletimizin gönlünde yatan aslan hep sayın cumhurbaşkanımız olmuştur. 21 yıldır olduğu gibi, bu seçimde de sandığa, oy vermeye koşarak gitmiştir. Bizim milletimiz, feraset sahibidir. Bu yüzden; 'Kendisine efendi değil, hizmetkar olanlara, hadim olanlara' destek vermiştir. Bizim milletimiz, adildir. 'Depremzedelere verdiği en ufak bir yardımı dahi, seçimi kazanamayınca dillerine dolayanlara değil, milleti hizmeti kutsal bir vazife bilenlere' destek vermiştir. Milletimiz, gerçekçidir, 'Hayale değil, hakikate; lafa değil, icraata; sözünü tutmayanlara değil, iş yapanlara' destek olmuştur. Bizim milletimiz belirsizliği sevmez, istikrar sever, güven sever. Bu yüzden, 'her afette kendisine yardıma koşanları, yuvaları yapıp söz verdiği tarihte teslim edenleri' desteklemiştir ifadelerini kullandı.

DERTLİ OLAN AŞK İLE ÇALIŞIR

Bakan Kurum, 'Milletimiz, kabiliyetsizliği, beceriksizliği asla affetmez, işinin hakkını verenleri başının üstünde taşır, destekler. 14 Mayıs'ta da böyle olmuştur. 28 Mayıs'ta da inşallah böyle olacaktır. Dertli olan aşk ile çalışır. Bizim derdimiz milletimiz, gençlerimiz, evlatlarımız, şehirlerimizdir. Biz İstanbul'daysak da aklımız Hatay'da, kalbimiz Kahramanmaraş'ta, ruhumuz Adıyaman'daydı, afet bölgesindeydi. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi sayın cumhurbaşkanımıza ve cumhur ittifakımıza rekor destek verdiler. Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada kararmış kalplerini ortaya koydular, alay ettiler şeklinde konuştu.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023