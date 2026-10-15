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İstanbul'da selin ortasında kalan spor okulu! Öğretmen, öğrencilerini sırtında taşıyarak kurtardı

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İstanbul'da selin ortasında kalan spor okulu! Öğretmen, öğrencilerini sırtında taşıyarak kurtardı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da selin ortasında kalan spor okulu! Öğretmen, öğrencilerini sırtında taşıyarak kurtardı
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İstanbul'da etkili olan sağanak, Ayazağa'daki bir spor okulunu da vurdu. Okulu su basınca antrenman yapan öğrenciler mahsur kaldı. Öğretmenlerinin çabasıyla kurtarılan öğrencilerin, bir öğretmen tarafından sırtta taşınarak güvenli bölgeye götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Ayazağa Spor Okulu'nu su bastı.
  • Okulda antrenman yapan öğrenciler, öğretmenleri tarafından sırtlarında taşınarak tahliye edildi.
  • Ayazağa'da caddeler göle döndü ve park halindeki araçlar sular altında kaldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Ayazağa Spor Okulu'nu su bastı. Okulda o sırada antrenman yapan öğrencileri öğretmenleri kurtardı. Öğrencilerin, öğretmenleri tarafından sırtında taşınarak tahliye edildiği görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren sağanak nedeniyle birçok bölgede ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. Vatandaşlar ulaşımda sorun yaşadı, mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Ayazağa'da da sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Caddeler adeta göle dönerken park halindeki araçlar sular altında kaldı.

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERİNİ SIRTINDA TAŞIDI

Bölgedeki bir spor okulunda antrenman yapan bir grup öğrenci ise okulu su basması nedeniyle mahsur kaldı. Öğrenciler, öğretmenlerinin çabasıyla kurtuldu. Bir öğretmenin, öğrencilerini sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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